Почти треть пермяков не верит, что сможет прожить на пенсию
Пермяки полагаются на собственные источники дохода
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Почти треть жителей Перми намерены продолжать работать или подрабатывать после выхода на пенсию. Пермяки все меньше связывают свое финансовое будущее с поддержкой государства или семьи и все чаще надеются на свои источники дохода. Об этом URA.RU сообщили в службе аналитики сервиса SuperJob.
«29% опрошенных пермяков считают, что основным источником дохода в пенсионном возрасте станет работа или подработка. Лишь 22% респондентов рассчитывают на государственную пенсию. Еще 13% надеются на собственные сбережения. Помощь детей как основной источник дохода в старости рассматривают всего 1% респондентов», — говорится в сообщении пресс-службы SuperJob.
Отмечается, что среди россиян старше 45 лет 31% рассчитывают на государственную пенсию, а 34% — на продолжение трудовой деятельности, что заметно выше показателей среди граждан до 35 лет (19% и 25% соответственно). Молодые люди чаще других полагаются на личные сбережения (20% против 6% среди респондентов 45+). Кроме того, обладатели высшего образования чаще рассчитывают на пенсию (25%) и работу в старости (30%), чем лица со средним профессиональным образованием (22% и 26% соответственно).
