Почти треть пермяков не верит, что сможет прожить на пенсию

Почти треть жителей Перми намерены продолжать работать или подрабатывать после выхода на пенсию. Пермяки все меньше связывают свое финансовое будущее с поддержкой государства или семьи и все чаще надеются на свои источники дохода. Об этом URA.RU сообщили в службе аналитики сервиса SuperJob.

«29% опрошенных пермяков считают, что основным источником дохода в пенсионном возрасте станет работа или подработка. Лишь 22% респондентов рассчитывают на государственную пенсию. Еще 13% надеются на собственные сбережения. Помощь детей как основной источник дохода в старости рассматривают всего 1% респондентов», — говорится в сообщении пресс-службы SuperJob.