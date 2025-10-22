Пермская дочка Лукойла попала под санкции США

Ряд предприятий оказался под санкциями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении российских энергетических компаний. В перечень попало дочернее предприятие «Лукойл» — ООО «Лукойл-Пермь». Об этом сообщила пресс-служба Минфина США, уточнив, что санкции связаны с позицией Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине.

«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочернее предприятие „Лукойл“ — Общество с ограниченной ответственностью „Лукойл-Пермь“ — занимается геологоразведкой и добычей нефти и газа на территории России», — говорится в заявлении Минфина США.