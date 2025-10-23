Бастрыкин заинтересовался делом об обмане клиентов и сотрудников клиники в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с возможным обманом клиентов и сотрудников косметологической клиники в Перми. Начальство клиники внезапно объявило о банкротстве, несмотря на высокую прибыль. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В эфире правовой программы прозвучала информация о возможных мошеннических действиях руководства одной из клиник в Пермском крае. По данным сюжета, после смены собственников организация, успешно работавшая около 10 лет, объявила о банкротстве. Это решение привело к тому, что клиенты не получили оплаченные услуги, а сотрудники остались без зарплаты. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю доложить о ходе проверки», — сообщает telegram-канал ведомства.