Бастрыкин заинтересовался делом об обмане клиентов и сотрудников клиники в Перми
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с возможным обманом клиентов и сотрудников косметологической клиники в Перми. Начальство клиники внезапно объявило о банкротстве, несмотря на высокую прибыль. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В эфире правовой программы прозвучала информация о возможных мошеннических действиях руководства одной из клиник в Пермском крае. По данным сюжета, после смены собственников организация, успешно работавшая около 10 лет, объявила о банкротстве. Это решение привело к тому, что клиенты не получили оплаченные услуги, а сотрудники остались без зарплаты. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю доложить о ходе проверки», — сообщает telegram-канал ведомства.
В настоящее время проводится процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают заявления пострадавших. Ситуация находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
