В Пермском университете исчезнут два факультета до конца 2025 года

Два факультета Пермского классического университета (ПГНИУ) будут ликвидированы до конца 2025 года. Решение касается Филологического факультета и факультета Современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ). Оба подразделения прекратят существование до 31 декабря 2025 года, после чего на их базе будет создан новый факультет.

«Ликвидацию филфака и факультета СИЯЛ необходимо провести до 31 декабря 2025 года. Создать новый факультет — с 1 января 2026 года», — сообщает perm.aif.ru. Приказ о реорганизации подписан в октябре 2025 года. В документе указывается, что изменения предусматривают новую структуру управления: за работу объединенного факультета будет отвечать один декан, внутри появятся шесть кафедр, три центра и отделение подготовки для иностранных граждан.