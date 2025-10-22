Штрафы за нарушения правил остановки предложено отменить в России

Штрафы за вынужденную остановку могут отменить Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Депутаты направили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву официальное письмо с предложением изменить порядок штрафования водителей, вынужденно остановившихся под знаком «Остановка запрещена» из-за дорожных заторов. Об этом сообщат СМИ со ссылкой на копию документа, оказавшуюся в их распоряжении.

«Считаем необходимым пересмотреть подход к использованию автоматических камер фиксации нарушений ПДД для знака 3.27 „Остановка запрещена“ в условиях заторов. Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений», — говорится в тексте обращения.

Депутаты предложили обязать систему фиксации нарушений учитывать контекст дорожной ситуации. Если транспортное средство остановилось из-за затора, красного сигнала светофора или очереди на парковку, такая остановка не должна считаться нарушением. В случае невозможности оперативной модернизации программного обеспечения парламентарии рекомендуют увеличить временной интервал фиксации, чтобы кратковременные остановки по независящим от водителя причинам не приводили к штрафам. По их мнению, это позволит автоматически отсеивать ошибочные постановления еще до их вынесения и избавит граждан от необходимости самостоятельно обжаловать необоснованные штрафы.

