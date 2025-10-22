Apple вместо iPhone 19 выпустит iPhone 20 в 2027 году
Apple выпустит новую модель iPhone позже
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Apple пропустит выпуск iPhone 19 и представит сразу iPhone 20 в 2027 году, приурочив это событие к 20-летнему юбилею выхода первого iPhone. Об этом 22 октября сообщает южнокорейское издание ETNews со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника консалтинговой компании Omdia Хо Му Еля, сделанное им на пресс-конференции.
По данным источника, американская корпорация примет необычное решение по наименованию новых моделей ради символичности даты. «Хо не стал объяснять, почему Apple изменила свое название [нового iPhone]. Тем не менее это изменение интерпретируется как попытка Apple сбросить название серии, линейку продуктов и время выпуска к 20-летию выпуска iPhone», — отмечает ETNews. Журналисты издания подчеркивают, что компания стремится подчеркнуть значимость юбилея, а также усилить маркетинговый эффект от запуска новой линейки.
Согласно информации, озвученной на пресс-конференции, в первой половине 2027 года Apple представит iPhone 18 и iPhone 20. Во второй половине года к ним добавятся версии iPhone 20 Air, Pro, Pro Max, а также iPhone Fold 2. Аналогичная стратегия уже применялась ранее: в 2017 году, в честь десятилетия первой модели, Apple пропустила iPhone 9 и вместо него выпустила iPhone 8 и революционный iPhone X. Эксперты рынка считают, что подобное решение позволяет компании не только привлечь внимание к юбилейным сериям, но и гибко управлять восприятием бренда и продукции.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.