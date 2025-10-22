Apple вместо iPhone 19 выпустит iPhone 20 в 2027 году

Apple выпустит новую модель iPhone позже Фото: Анна Майорова © URA.RU

Apple пропустит выпуск iPhone 19 и представит сразу iPhone 20 в 2027 году, приурочив это событие к 20-летнему юбилею выхода первого iPhone. Об этом 22 октября сообщает южнокорейское издание ETNews со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника консалтинговой компании Omdia Хо Му Еля, сделанное им на пресс-конференции.

По данным источника, американская корпорация примет необычное решение по наименованию новых моделей ради символичности даты. «Хо не стал объяснять, почему Apple изменила свое название [нового iPhone]. Тем не менее это изменение интерпретируется как попытка Apple сбросить название серии, линейку продуктов и время выпуска к 20-летию выпуска iPhone», — отмечает ETNews. Журналисты издания подчеркивают, что компания стремится подчеркнуть значимость юбилея, а также усилить маркетинговый эффект от запуска новой линейки.