«Элемент удачи»: Хлебникова объяснила, что стоит за успехом Булановой
На концерты певицы сегодня приходит много зумеров
Фото: Предоставлено Мариной Хлебниковой
Певица Марина Хлебникова — любимица публики 90-х и нулевых, но сегодня она хоть и гастролирует и собирает залы, однако очередной волны популярности, которая накрыла некоторых артистов, у нее пока нет. В разговоре с URA.RU исполнительница, оценив завирусившиеся ролики Татьяны Булановой и ее «энергосберегающих» танцоров, высказалась о том, можно ли искусственно создать ажиотаж вокруг своего имени и творчества.
«Я считаю, чтобы получился успех, должен быть элемент большой удачи. Понятно, что над этим успехом работают люди, но в целом вирусность — это удача. Мы этим невластны распорядиться», — пояснила певица.
К слову, Хлебникова активно ведет социальные сети, размещая там ролики не только с концертов, но и видео, в которых отвечает на разные вопросы, в том числе и провокационные. Исполнительница хита «Чашка кофию» среди прочего смеется и над тем, что ее пытаются сравнить с коллегами.
Ранее Марина Хлебникова в беседе с URA.RU объяснила, почему артистам в 90-е было «свободнее» дышать.
