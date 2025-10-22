Восемь беспилотников уничтожили в Воронежской области
23 октября 2025 в 03:48
Над двумя районами и одним городским округом Воронежской области было уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительным сведениям, жертв и разрушений в результате инцидента зафиксировано не было. Об этом сообщил глава области Александр Гусев в своем telegram-канале.
