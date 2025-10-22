При взрыве на челябинском заводе погибло девять человек
В Копейске официально подтвердили гибель девяти человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
Гибель девятерых сотрудников завода подтверждается после взрыва на предприятии в челябинском Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«В настоящее время подтверждена гибель девяти человек. Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь, врачи принимают все меры для стабилизации их состояния. Данные о численности пропавших без вести уточняются», — сообщил руководитель региона.
По словам Текслера, открытое горение на месте происшествия ликвидировано, продолжаются работы по проливке очага возгорания. После этого спасательные службы приступят к разбору завалов. К месту происшествия направляются все необходимые силы и ресурсы.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.