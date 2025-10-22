Логотип РИА URA.RU
При взрыве на челябинском заводе погибло девять человек

23 октября 2025 в 04:16
В Копейске официально подтвердили гибель девяти человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

Гибель девятерых сотрудников завода подтверждается после взрыва на предприятии в челябинском Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«В настоящее время подтверждена гибель девяти человек. Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь, врачи принимают все меры для стабилизации их состояния. Данные о численности пропавших без вести уточняются», — сообщил руководитель региона.

По словам Текслера, открытое горение на месте происшествия ликвидировано, продолжаются работы по проливке очага возгорания. После этого спасательные службы приступят к разбору завалов. К месту происшествия направляются все необходимые силы и ресурсы. 

