Фигурантам теракта против генерала Кириллова продлили срок
Суд продлил арест фигурантов дела об убийстве Кириллова (на фото)
Фото: Министерство обороны РФ
Суд на полгода продлил срок ареста четверым обвиняемым по делу о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Военный суд удовлетворил просьбу гособвинения о продлении срока стражи четверым фигурантам дела о теракте еще на полгода», — заявила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, ее слова передает ТАСС. Слушания уголовного дела в отношении обвиняемых начнутся 5 ноября и пройдут в открытом режиме.
Всего делу проходят четыре фигуранта: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в теракте каждому предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, связанных с терроризмом, незаконным оборотом взрывчатых веществ и прохождением обучения для совершения теракта.
Теракт произошел утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Неизвестные заложили взрывное устройство в самокат, который оставили у подъезда жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник. Следствие считает, что преступление было организовано на территории Украины. Взрывчатка, использованная для покушения, была отправлена из Польши в Россию под видом бытовых товаров. Один из фигурантов хранил ее у себя дома, после чего передал для сборки и установки исполнителю преступления.
