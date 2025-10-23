Фигурантам теракта против генерала Кириллова продлили срок

Суд продлил арест фигурантов дела об убийстве Кириллова (на фото) Фото: Министерство обороны РФ

Суд на полгода продлил срок ареста четверым обвиняемым по делу о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Военный суд удовлетворил просьбу гособвинения о продлении срока стражи четверым фигурантам дела о теракте еще на полгода», — заявила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, ее слова передает ТАСС. Слушания уголовного дела в отношении обвиняемых начнутся 5 ноября и пройдут в открытом режиме.

Всего делу проходят четыре фигуранта: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в теракте каждому предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, связанных с терроризмом, незаконным оборотом взрывчатых веществ и прохождением обучения для совершения теракта.

