«Известия»: в России хотят расширить выплаты семьям с детьми

Инициатива направлена на увеличение числа семей, имеющих право на ежемесячное пособие Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Депутаты Госдумы предложили расширить круг семей, имеющих право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью газете «Известия». Инициатива будет официально внесена в Госдуму 23 октября, ее соавтором выступил депутат Федор Тумусов.

«Законопроект фокусируется на наиболее уязвимых категориях граждан, которые сегодня оказываются за рамками поддержки, но при этом едва сводят концы с концами. Повышение планки нуждаемости с одного до полутора прожиточных минимумов позволит значительно расширить категорию получателей этих мер социальной поддержки», — сообщил «Известиям» Федор Тумусов. Отмечается, что изменение критериев позволит вовлечь в систему поддержки семьи, которые ранее не имели на нее права, но нуждаются в дополнительной помощи.

Сейчас пособие могут получить беременные женщины и родители несовершеннолетних детей, однако только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Законопроект предлагает смягчить этот критерий и установить новый порог — полуторный размер прожиточного минимума на человека.

Продолжение после рекламы