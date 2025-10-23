ВС РФ накрыли группировку ВСУ численностью до 250 человек
Солдаты ВС РФ нашли почти 250 бойцов ВСУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские военные нанесли удар по крупному подразделению ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На месте удара они обнаружили группу бойцов из Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
«Херсон, Камышаны, прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200–250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Украинские военные в этом районе готовили наступление через реку Днепр. Удар КАБом сорвал подготовку. Подразделения ВСУ понесли потери, часть военных покинула позиции.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
