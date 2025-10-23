Лимиты на снятие наличных в России стали еще меньше

Банки могут ограничивать снятие наличных в банкоматах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В России с первого сентября были введены ограничения на снятие наличных денег в банкоматах. Об этом рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

«С начала осени появились нормы, ограничивающие ежедневное снятие наличных в банкоматах 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк», — передает издание «Прайм» слова Хачатуряна.