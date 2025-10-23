Лимиты на снятие наличных в России стали еще меньше
Банки могут ограничивать снятие наличных в банкоматах
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В России с первого сентября были введены ограничения на снятие наличных денег в банкоматах. Об этом рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
«С начала осени появились нормы, ограничивающие ежедневное снятие наличных в банкоматах 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк», — передает издание «Прайм» слова Хачатуряна.
Ранее эксперты рекомендовали россиянам не хранить крупные суммы на банковских картах из-за риска мошенничества, особенно при использовании карт для онлайн-покупок. Также с декабря 2025 года в стране планируется ограничить количество банковских карт на одного человека и ввести онлайн-сервис для контроля за ними, чтобы снизить уровень мошенничества.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- бабушка23 октября 2025 08:55Сказка Буратино- свои же денежки выпрашивать- жесть
- Титан23 октября 2025 07:59А не сами ли этих мошенников расплодили для этих целей?