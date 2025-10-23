Логотип РИА URA.RU
Экономика

Лимиты на снятие наличных в России стали еще меньше

Финансист Хачатурян: лимиты на снятие наличных изменились с 1 сентября
23 октября 2025 в 06:55
Банки могут ограничивать снятие наличных в банкоматах

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В России с первого сентября были введены ограничения на снятие наличных денег в банкоматах. Об этом рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

«С начала осени появились нормы, ограничивающие ежедневное снятие наличных в банкоматах 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк», — передает издание «Прайм» слова Хачатуряна.

Ранее эксперты рекомендовали россиянам не хранить крупные суммы на банковских картах из-за риска мошенничества, особенно при использовании карт для онлайн-покупок. Также с декабря 2025 года в стране планируется ограничить количество банковских карт на одного человека и ввести онлайн-сервис для контроля за ними, чтобы снизить уровень мошенничества.

Комментарии (2)
  • бабушка
    23 октября 2025 08:55
    Сказка Буратино- свои же денежки выпрашивать- жесть
  • Титан
    23 октября 2025 07:59
    А не сами ли этих мошенников расплодили для этих целей?
