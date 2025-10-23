«Ведомости»: в ЕР пожаловались на главу Самарской области за жесткое увольнение

«Все мы видели ролик, который был в интернете выложен. Конечно, мы шокированы данной ситуацией. У Жидкова проблемы с сердцем и он не очень-то и рвался на эту должность. Но так как мы все его об этом просили в 2020 году, он был согласен. С уважаемым нами человеком не совсем корректно поступили», — цитируют «Ведомости» своих собеседников среди самарских единороссов.