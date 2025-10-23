«Ведомости»: в ЕР пожаловались на главу Самарской области за жесткое увольнение
Федорищев отметил, что причиной его реакции стала халатность администрации района
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Члены Кинельского отделения партии «Единая Россия» обратились в комиссию по этике партии с жалобой на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Поводом для обращения стала некорректная, по их мнению, форма увольнения главы муниципалитета Юрия Жидкова. Письмо направлено в комиссию по этике центрального аппарата ЕР.
«Все мы видели ролик, который был в интернете выложен. Конечно, мы шокированы данной ситуацией. У Жидкова проблемы с сердцем и он не очень-то и рвался на эту должность. Но так как мы все его об этом просили в 2020 году, он был согласен. С уважаемым нами человеком не совсем корректно поступили», — цитируют «Ведомости» своих собеседников среди самарских единороссов.
Ранее стало известно, что Жидков был уволен с поста главы Кинельского района по инициативе губернатора Федорищева. Решение об увольнении сопровождалось публичной критикой и нецензурной бранью со стороны губернатора. Это случилось после инцидента с памятным камнем, который вызвал резонанс в регионе. На следующий день Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Заместитель уволенного главы сообщил, что Жидков сильно переживает из-за произошедшего. Позже губернатор извинился за свои резкие высказывания.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.