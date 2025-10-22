В двух российских аэропортах введены ограничения для самолетов
23 октября 2025 в 04:02
В аэропортах Гагарина и Тамбова временно введены ограничения на взлет и посадку воздушных средств. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности воздушного движения. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
