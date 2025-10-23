«Парламентская газета»: некоторые россияне смогут быстрее получать доплаты к пенсии
Доплаты будут сразу поступать на счет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Летчики и шахтеры смогут быстрее получать дополнительные выплаты к пенсиям. Об этом говорится в законопроекте, который разработан в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Необходимо учитывать взносы работодателей на дополнительную выплату к пенсиям летчикам и шахтерам по дате отправления платежа, а не поступления на счет в Соцфонд», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на документ. Размер таких доплат к пенсиям пересматривается четыре раза в год.
Ранее сообщалось, что Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий для ряда категорий граждан, включая летчиков и шахтеров. Для этих профессий выплаты пересматриваются четыре раза в год, а средний размер прибавки составляет от полутора до трех тысяч рублей. Перерасчет проводится на основании накопленных страховых взносов и продолжительности специального стажа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.