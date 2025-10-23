Логотип РИА URA.RU
«Парламентская газета»: некоторые россияне смогут быстрее получать доплаты к пенсии

23 октября 2025 в 05:43
Доплаты будут сразу поступать на счет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Летчики и шахтеры смогут быстрее получать дополнительные выплаты к пенсиям. Об этом говорится в законопроекте, который разработан в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Необходимо учитывать взносы работодателей на дополнительную выплату к пенсиям летчикам и шахтерам по дате отправления платежа, а не поступления на счет в Соцфонд», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на документ. Размер таких доплат к пенсиям пересматривается четыре раза в год.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий для ряда категорий граждан, включая летчиков и шахтеров. Для этих профессий выплаты пересматриваются четыре раза в год, а средний размер прибавки составляет от полутора до трех тысяч рублей. Перерасчет проводится на основании накопленных страховых взносов и продолжительности специального стажа.

