«Парламентская газета»: некоторые россияне смогут быстрее получать доплаты к пенсии

Доплаты будут сразу поступать на счет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Летчики и шахтеры смогут быстрее получать дополнительные выплаты к пенсиям. Об этом говорится в законопроекте, который разработан в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Необходимо учитывать взносы работодателей на дополнительную выплату к пенсиям летчикам и шахтерам по дате отправления платежа, а не поступления на счет в Соцфонд», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на документ. Размер таких доплат к пенсиям пересматривается четыре раза в год.