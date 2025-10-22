Владельцев участков обяжут бороться с борщевиком с 1 марта

Бездействие в вопросе борщевика может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С 1 марта 2026 года все владельцы земельных участков в России будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Нововведения закреплены в принятом федеральном законе, который распространяет ответственность за уничтожение опасного растения на всех собственников, землепользователей, арендаторов и даже держателей публичных сервитутов.

По словам Чаплина, ранее борьба с борщевиком была обязательной только для владельцев сельскохозяйственных земель, что создавало лазейку для распространения растения на других типах участков. «Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Теперь обязательство по уничтожению борщевика касается не только частных владельцев дачных и садовых участков. Как отметил депутат, к ответственности также могут быть привлечены инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под автомобильные и железные дороги, линиями электропередачи и трубопроводами. На такие земли часто устанавливается публичный сервитут, что означает расширение круга ответственных лиц. Бездействие собственников или пользователей участков будет рассматриваться как нарушение законодательства о землепользовании и может повлечь меры административной ответственности.

Продолжение после рекламы