ФНС уменьшила требования к блогеру Митрошиной почти в 10 раз

Блогеру Александре Митрошиной осталось выплатить государству 25,2 миллиона рублей налогов. Инспекция ФНС по Москве требовала взыскать с Митрошиной 211 миллионов рублей и подала заявление о признании блогера банкротом в Арбитражный суд Москвы в начале октября 2025 года. Информация об этом появилась из документов суда

«В результате проверки сумма требований уточнена и составляет 25,2 миллиона рублей», — говорится в документе, который цитирует «Известия». Представители налоговой службы подтвердили, что пересмотр суммы долга связан с корректировкой отчетности и уточнением источников доходов.

В отношении блогера уже ранее возбуждалось уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Следствие установило, что с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина превышала лимит доходов по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, который составляет 150 миллионов рублей.

Чтобы не переходить на общую систему, она переводила часть средств на счета аффилированных ИП, что следствие расценило как дробление бизнеса. Впоследствии Митрошина заявила о полном погашении задолженности перед ФНС и признала ошибку в ведении бухгалтерии. Однако после дополнительной проверки были выявлены новые налоговые недоимки, а в отношении блогера возбуждено дело о легализации денежных средств. Сейчас Александра Митрошина находится под домашним арестом.