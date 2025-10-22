Текслер: в Челябинске при взрыве на предприятии погибли девять человек
23 октября 2025 в 04:10
Открытое горение на месте пожара ликвидировано, проводится проливка очагов возгорания для предотвращения повторного воспламенения. В настоящее время подтверждена гибель девяти человек. Еще пятеро получили ранения. Данные о лицах, числящихся пропавшими без вести, уточняются. Об этом заявил глава Челябинской области Алексей Текслер.
