В НАТО определили цель новых санкций против России
Рютте заявил, что новые санкции заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что введенные США новые санкции в отношении российских предприятий вынудят руководство России приступить к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами Fox News в Белом доме.
«Прекращение боевых действий — это абсолютно верный подход, и теперь мы должны убедиться, что Украина действительно хочет этого. Они уже заявили об этом, а также, чтобы и Россия села за стол переговоров», — сказал Рютте в интервью Fox News. Он заявил, что новые ограничения против российских компаний ускорят процесс.
Ранее Рютте прокомментировал вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, на сегодня отсутствует какой-либо мирный план, способный разрешить сложившуюся ситуацию.
