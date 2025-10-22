В НАТО определили цель новых санкций против России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что введенные США новые санкции в отношении российских предприятий вынудят руководство России приступить к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами Fox News в Белом доме.

«Прекращение боевых действий — это абсолютно верный подход, и теперь мы должны убедиться, что Украина действительно хочет этого. Они уже заявили об этом, а также, чтобы и Россия села за стол переговоров», — сказал Рютте в интервью Fox News. Он заявил, что новые ограничения против российских компаний ускорят процесс.