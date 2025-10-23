Рубио: США все еще хотят встречи с Россией
Рубио заявил, что США не отказываются от диалога
Фото: Official State Department / Freddie Everett
Соединенные штаты заинтересованы в диалоге с Россией и в проведении новых переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Мы все еще хотим встретиться с русскими», — сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о недавних санкциях и о том, что заставило главу США Дональда Трампа поменять свою позицию по встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
В ночь на 23 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений, выступая в Белом доме. В период своего пребывания на посту главы государства Трамп одобрил введение первых масштабных санкций против России, а также отменил запланированные переговоры с президентом России.
