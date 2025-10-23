Логотип РИА URA.RU
Политика

Рубио: США все еще хотят встречи с Россией

23 октября 2025 в 06:03
Рубио заявил, что США не отказываются от диалога

Рубио заявил, что США не отказываются от диалога

Фото: Official State Department / Freddie Everett

Соединенные штаты заинтересованы в диалоге с Россией и в проведении новых переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы все еще хотим встретиться с русскими», — сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о недавних санкциях и о том, что заставило главу США Дональда Трампа поменять свою позицию по встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

В ночь на 23 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений, выступая в Белом доме. В период своего пребывания на посту главы государства Трамп одобрил введение первых масштабных санкций против России, а также отменил запланированные переговоры с президентом России.

