Рубио: США все еще хотят встречи с Россией

Рубио заявил, что США не отказываются от диалога Фото: Official State Department / Freddie Everett

Соединенные штаты заинтересованы в диалоге с Россией и в проведении новых переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы все еще хотим встретиться с русскими», — сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о недавних санкциях и о том, что заставило главу США Дональда Трампа поменять свою позицию по встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.