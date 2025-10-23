Генсек НАТО Рютте: Трамп хочет присоединиться к гарантиям безопасности для Киева

Рютте считает, что Трамп хочет работать с ЕС Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп выразил намерение присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, которую разрабатывают европейские страны. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Fox News 23 октября. По словам Рютте, позиция американского лидера прозвучала в ходе обсуждения вопросов урегулирования конфликта на территории Украины.

«Президент Трамп сказал касательно вопроса гарантий безопасности для Украины, над достижением которых работают европейцы, что он хочет присоединиться», — заявил Марк Рютте. Он добавил, что США рассматривают возможность расширения своего участия в обеспечении стабильности в регионе.

В рамках интервью Рютте также высказал мнение, что разрешение конфликта возможно только при условии личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, предварительным условием для этого должно стать полное прекращение огня. Генсек подчеркнул, что только такие шаги могут создать предпосылки для дальнейших переговоров между сторонами.

