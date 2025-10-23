Эксперты назвали самые частые способы обмана свердловчан в 2025 году

Если с вами говорит мошенник, то сразу же необходимо сбросить трубку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области за первое полугодие 2025 года зафиксирован рост мошеннических схем, связанных с телефонными звонками и киберугрозами. В тройку самых распространенных методов вошли поддельная поддержка сотовых операторов, обман через мессенджеры и звонки от имени «Почты России». В список угроз также попали фальшивые службы поддержки «Госуслуг» и интернет-магазинов, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома» по итогам анализа работы сервиса «Защита звонка».

«Новый продукт благодаря современным технологиям защищает „в прямом эфире“, даже если мы имеем дело с подменой номера или другими уловками. В условиях роста угроз киберпреступлений и постоянного появления новых мошеннических схем мы продолжаем развивать методы борьбы с ними и предлагаем новые решения, оставаясь лидерами в сфере кибербезопасности», — заявила вице-президент Ирина Лебедева.

Сервис «Защита звонка» основан на технологии распознавания речи и машинного обучения. Он анализирует разговор в реальном времени и выявляет более 100 паттернов мошеннических звонков. При обнаружении угрозы абонент получает индивидуальное голосовое предупреждение, которое позволяет безопасно завершить разговор. В 97% случаев разговор прерывается уже после первого уведомления, а время обнаружения подозрительного вызова составляет в среднем 18 секунд.

