В ЯНАО мужчина ограбил магазин и отправился на исправительные работы

23 октября 2025 в 10:16
Приговор суда еще не вступил в законную силу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) 35-летний местный житель признан виновным в грабеже с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что в августе текущего года мужчина открыто похитил из ближайшего магазина алкоголь», — отметили на официальном сайте ведомства. При попытке продавца остановить преступника, тот оттолкнул сотрудника магазина, причинив ему физическую боль, и скрылся с похищенным товаром.

За это мужчину обвинили по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

