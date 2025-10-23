В ЯНАО мужчина ограбил магазин и отправился на исправительные работы

Приговор суда еще не вступил в законную силу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) 35-летний местный житель признан виновным в грабеже с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что в августе текущего года мужчина открыто похитил из ближайшего магазина алкоголь», — отметили на официальном сайте ведомства. При попытке продавца остановить преступника, тот оттолкнул сотрудника магазина, причинив ему физическую боль, и скрылся с похищенным товаром.