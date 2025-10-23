В ЯНАО мужчина ограбил магазин и отправился на исправительные работы
Приговор суда еще не вступил в законную силу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Надыме (ЯНАО) 35-летний местный житель признан виновным в грабеже с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что в августе текущего года мужчина открыто похитил из ближайшего магазина алкоголь», — отметили на официальном сайте ведомства. При попытке продавца остановить преступника, тот оттолкнул сотрудника магазина, причинив ему физическую боль, и скрылся с похищенным товаром.
За это мужчину обвинили по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!