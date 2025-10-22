Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Дочки Роснефти в ХМАО попали под санкции США

23 октября 2025 в 03:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Под санкции попали «РН-Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз»

Под санкции попали «РН-Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз»

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка против российских энергетических компаний. В перечень попали дочерние предприятия «Роснефти», которые базируются в ХМАО: ОАО «Самотлорнефтегаз» и РН «Юганскнефтегаз». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.

«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочерние предприятия „Роснефть“ — ОАО „Самотлорнефтегаз“, РН „Юганскнефтегаз“», — говорится в заявлении Минфина США. В пресс-службе уточнили, что новые ограничения связаны с позицией Вашингтона по урегулированию ситуации в Украине.

Всего США ввели санкции против 28 дочек «Роснефти» и шести компаний «Лукойла». Ограничения включают заморозку активов и запрет на сделки с этими организациями для граждан США.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал