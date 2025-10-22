Дочки Роснефти в ХМАО попали под санкции США
Под санкции попали «РН-Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз»
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка против российских энергетических компаний. В перечень попали дочерние предприятия «Роснефти», которые базируются в ХМАО: ОАО «Самотлорнефтегаз» и РН «Юганскнефтегаз». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.
«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочерние предприятия „Роснефть“ — ОАО „Самотлорнефтегаз“, РН „Юганскнефтегаз“», — говорится в заявлении Минфина США. В пресс-службе уточнили, что новые ограничения связаны с позицией Вашингтона по урегулированию ситуации в Украине.
Всего США ввели санкции против 28 дочек «Роснефти» и шести компаний «Лукойла». Ограничения включают заморозку активов и запрет на сделки с этими организациями для граждан США.
