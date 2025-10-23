Фирма из ХМАО задолжала сотрудникам более 18 миллионов рублей
После вмешательства прокуратуры долг был погашен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Компания «Контакт Интернэшнл» из Нижневартовска задолжала сотрудникам более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества. В отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы», — сказано в сообщении.
Организация задолжала зарплату 194 работникам за август. После вмешательства прокуратуры задолженность погасили.
