Фирма из ХМАО задолжала сотрудникам более 18 миллионов рублей

Фирма «Контакт Интернэшнл» из ХМАО задолжала зарплату 194 сотрудникам
23 октября 2025 в 18:24
После вмешательства прокуратуры долг был погашен

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Контакт Интернэшнл» из Нижневартовска задолжала сотрудникам более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес представление руководителю общества. В отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы», — сказано в сообщении.

Организация задолжала зарплату 194 работникам за август. После вмешательства прокуратуры задолженность погасили.

