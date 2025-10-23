Арестованного вице-мэра из ХМАО конвоировали в другой город. Инсайд
Вице-мэр Нефтеюганска Гусенков перевезен в ИВС Ханты-Мансийска
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Арестованный первый замглавы Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков останется в изоляторе временного содержания Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Гусенков находится в ИВС Ханты-Мансийска. Позже он будет этапирован в СИЗО. Этапы происходят по установленным дням», — рассказал инсайдер.
По версии другого источника, чиновника не могли оставить в Нефтеюганске на ИВС из-за его бывшей работы в правоохранительных органах. «Местный прокурор Алексей Горбунов был его помощником, когда Гусенков руководил межрайонной прокуратурой. Кроме того, он активно взаимодействовал с местными судьями, поэтому им, вероятнее всего, при избрании меры пресечения пришлось бы брать отвод», — уточняет инсайдер.
Суд 20 октября арестовал Гусенкова до 4 декабря. Ему вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с делом экс-депутата Виктора Федина, который ранее был осужден за продажу муниципального имущества — сети аптек «Фармация», недвижимости комбината питания и иных активов. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!