Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Арестованного вице-мэра из ХМАО конвоировали в другой город. Инсайд

Вице-мэр Нефтеюганска оказался в ИВС Ханты-Мансийска
23 октября 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вице-мэр Нефтеюганска Гусенков перевезен в ИВС Ханты-Мансийска

Вице-мэр Нефтеюганска Гусенков перевезен в ИВС Ханты-Мансийска

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арестованный первый замглавы Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков останется в изоляторе временного содержания Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Гусенков находится в ИВС Ханты-Мансийска. Позже он будет этапирован в СИЗО. Этапы происходят по установленным дням», — рассказал инсайдер.

По версии другого источника, чиновника не могли оставить в Нефтеюганске на ИВС из-за его бывшей работы в правоохранительных органах. «Местный прокурор Алексей Горбунов был его помощником, когда Гусенков руководил межрайонной прокуратурой. Кроме того, он активно взаимодействовал с местными судьями, поэтому им, вероятнее всего, при избрании меры пресечения пришлось бы брать отвод», — уточняет инсайдер.

Продолжение после рекламы

Суд 20 октября арестовал Гусенкова до 4 декабря. Ему вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с делом экс-депутата Виктора Федина, который ранее был осужден за продажу муниципального имущества — сети аптек «Фармация», недвижимости комбината питания и иных активов. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал