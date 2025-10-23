Вице-мэр Нефтеюганска Гусенков перевезен в ИВС Ханты-Мансийска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арестованный первый замглавы Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков останется в изоляторе временного содержания Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Гусенков находится в ИВС Ханты-Мансийска. Позже он будет этапирован в СИЗО. Этапы происходят по установленным дням», — рассказал инсайдер.

По версии другого источника, чиновника не могли оставить в Нефтеюганске на ИВС из-за его бывшей работы в правоохранительных органах. «Местный прокурор Алексей Горбунов был его помощником, когда Гусенков руководил межрайонной прокуратурой. Кроме того, он активно взаимодействовал с местными судьями, поэтому им, вероятнее всего, при избрании меры пресечения пришлось бы брать отвод», — уточняет инсайдер.

