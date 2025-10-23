Жителей ХМАО предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
На территории Югры могут возникнуть сбои в работе интернета
На территории ХМАО возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщило окружное правительство.
«На территории региона возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов», — сказано в telegram-канале «Югра Z Официально».
Сервисы MAX, ВКонтакте и сервисы Яндекс будут доступны. Также продолжат стабильно работать Госуслуги и сайты госорганов.
