Общество

Жителей ХМАО предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

23 октября 2025 в 17:56
На территории Югры могут возникнуть сбои в работе интернета

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории ХМАО возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщило окружное правительство.

«На территории региона возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов», — сказано в telegram-канале «Югра Z Официально».

Сервисы MAX, ВКонтакте и сервисы Яндекс будут доступны. Также продолжат стабильно работать Госуслуги и сайты госорганов.

