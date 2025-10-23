Жителей ХМАО предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

На территории Югры могут возникнуть сбои в работе интернета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории ХМАО возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщило окружное правительство.

«На территории региона возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Это связано с проведением технических работ, направленных на повышение готовности экстренных служб в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности инфраструктурных объектов», — сказано в telegram-канале «Югра Z Официально».