Стратегия президента США Дональда Трампа надавить на Россию, чтобы быстро решить конфликт на Украине, дала сбой. Это стало очевидно на фоне хрупкого мира Израиля и Палестины. Об этом пишет CNN, отмечая, что конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке невозможно решить быстро, не проработав первопричины.

«Внешнеполитическая стратегия Трампа, построенная на личной дипломатии и силовом давлении, дала сбой на двух направлениях одновременно. Хрупкое перемирие в Газе висит на волоске, а мирный процесс по Украине заморожен», — говорится в материале. Отмечается, что таким образом оголилась пропасть между амбициями Вашингтона и сложностью конфликтов, за разрешение которых он взялся.

Особый акцент делается на том, что мир между Израилем и Палестиной может рухнуть в любой момент. Ведь стороны уже нарушали режим прекращения огня, а визит представителей команды Трампа в регион, чтобы напомнить о конце войны, когда-то может не сработать.

На этом фоне Трамп стал понимать, что быстрое решение украинского вопроса чревато таким же исходом. Заморозка фронта — не выход. В этой истории важно устранить первопричины конфликта, о чем постоянно напоминал Кремль. Президент РФ Владимир Путин всегда отмечал, что любая «передышка» на фронте рискует привести к тому, что ВСУ накопят силы и снова пойдут в бой. Поэтому авторы статьи советуют Трампу учитывать интересы обеих сторон, а не пытаться выбрать одну. Только тогда будет качественный мир.