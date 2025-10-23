CNN: планы Трампа по Украине разрушились из-за быстрого мира на Ближнем Востоке
CNN советует Трампу учитывать интересы всех сторон, а давить на них силой
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Стратегия президента США Дональда Трампа надавить на Россию, чтобы быстро решить конфликт на Украине, дала сбой. Это стало очевидно на фоне хрупкого мира Израиля и Палестины. Об этом пишет CNN, отмечая, что конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке невозможно решить быстро, не проработав первопричины.
«Внешнеполитическая стратегия Трампа, построенная на личной дипломатии и силовом давлении, дала сбой на двух направлениях одновременно. Хрупкое перемирие в Газе висит на волоске, а мирный процесс по Украине заморожен», — говорится в материале. Отмечается, что таким образом оголилась пропасть между амбициями Вашингтона и сложностью конфликтов, за разрешение которых он взялся.
Особый акцент делается на том, что мир между Израилем и Палестиной может рухнуть в любой момент. Ведь стороны уже нарушали режим прекращения огня, а визит представителей команды Трампа в регион, чтобы напомнить о конце войны, когда-то может не сработать.
На этом фоне Трамп стал понимать, что быстрое решение украинского вопроса чревато таким же исходом. Заморозка фронта — не выход. В этой истории важно устранить первопричины конфликта, о чем постоянно напоминал Кремль. Президент РФ Владимир Путин всегда отмечал, что любая «передышка» на фронте рискует привести к тому, что ВСУ накопят силы и снова пойдут в бой. Поэтому авторы статьи советуют Трампу учитывать интересы обеих сторон, а не пытаться выбрать одну. Только тогда будет качественный мир.
Дональд Трамп уже несколько раз пытался урегулировать конфликт на Украине. Встреча с Владимиром Путиным в Анкоридже не принесла существенных результатов, а дипломатическая активность США снизилась. Эксперты отмечают, что Трамп не может прекратить военную поддержку Киева из-за позиции Европы, а сами переговоры между Москвой и Киевом остаются на паузе, поскольку стороны придерживаются противоположных требований.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.