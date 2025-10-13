Трамп отчаялся из-за России и Украины

Президент США Дональд Трамп уже понял, что конфликт на Украине не получится решить так же просто, как на Ближнем Востоке. Он не может оставить Киев без оружия из-за позиции Европы — своего важнейшего союзника, заявил в интервью URA.RU политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его словам, новые заявления американского лидера о президенте России Владимире Путине, переговорах и «Томагавках» показывают, что все будет решаться не за столом переговоров, а на поле боя.
— Трамп 13 октября посетил Израиль и объявил об окончании конфликта в Газе. Ждать ли теперь от него более активных действий в контексте конфликта на Украине?
— Ситуация с Газой сейчас — только начало пути. Израиль должен окончательно вывести свои войска, нужно организовать администрацию, состоящую из разных представителей арабских стран, в том числе Палестины, для управления Газой. Предстоит сделать еще большой объем работы. Надо тщательно мониторить ситуацию в Газе, чтобы все шло согласно плану, поэтому в ближайшее время у Трампа точно есть чем заниматься во внешней политике.
Трамп прилагал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, он провел в Анкоридже встречу с Путиным, после которой хотел перейти уже к каким-то практическим результатам, но этого не произошло. Сейчас активность Трампа по Украине снизилась, нет каких-то новых дипломатических инициатив, наоборот обсуждается поставка оружия.
Сейчас не стоит ждать каких-то новых инициатив мирного плана от Трампа. Он уже исчерпал позитивный потенциал, сам говорил не раз, что конфликт на Украине оказался намного сложнее и потребует значительно больше времени.
— Трампа в Тель-Авиве встретили надписью «спасибо» на пляже, которую было видно из самолета, билбордами, Биньямин Нетаньяху подарил ему золотого голубя. Почему такое особое внимание?
— США для Израиля — главный союзник. В конфликте с ХАМАС, который, будем надеяться, завершился, Израилю противостоял арабский мир. Поддержка Вашингтона в такой ситуации дорогого стоит. Это и оружие, и деньги, политическая и дипломатическая поддержка, например, в Совбезе ООН, где Штаты не пропустили ни одну резолюцию против Израиля.
Израильтяне прекрасно понимают значимость США для своей страны, выживания в такой жесткой борьбе. Они знают, что Трамп любит благодарность и лесть, это помогает на него воздействовать, чтобы он и дальше всегда был на стороне Израиля. Они написали слово «спасибо», чтобы подчеркнуть уважительное отношение к американскому лидеру.
— Перед вылетом на Ближний Восток Трамп вновь допустил передачу «Томагавков» Украине. При этом он сообщил, что намерен обсудить этот вопрос и урегулирование конфликта в целом с Путиным. Российская сторона уже долгое время постоянно повторяет, что Киев не отвечает ни на какие инициативы, озвученные в Стамбуле. Почему Трамп пытается воздействовать на Россию, а не на Украину и Европу, которые срывают переговоры? Для чего все эти угрозы ракетами?
— По мнению Трампа, Украина находится в положении терпящей бедствие, поэтому ей нужна помощь. Логика Трампа говорит, что в первую очередь надо спрашивать с России.
Без военной поддержки Украине успехи России на фронте были бы более очевидными. Если США откажут Киеву в военной и финансовой помощи, то ему будет гораздо сложнее продолжать гнуть свою линию, но пока этого не происходит.
— Трамп на выходных разговаривал по телефону с Зеленским, они обсуждали оружие для Украины. Указывает ли нынешняя позиция Трампа в отношении Украины и России — одним дать оружие, а других им запугивать — на то, что пока все будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров?
— Несмотря на все усилия Трампа, сейчас можно говорить о дипломатическом откате в конфликте. Обе стороны действительно пытаются достичь целей не уступками и компромиссами за столом переговоров, а на поле боя, чтобы усилить переговорную позицию. У России есть преимущество, мы давим на позиции ВСУ, есть успехи, но этого еще недостаточно.
У Киева пока нет нужды думать о капитуляции или серьезных уступках, ему поставляют вооружение. Зеленский наладил контакт с Трампом, они почти каждую неделю созваниваются, договариваются об оружии. Далеко не все озвучивается, на Украине много американской техники, под которую нужны постоянные поставки снарядов. Сейчас России надо следить за информацией по «Томагавкам», потому что это серьезное оружие. Трамп обещал усилить противовоздушную оборону Украины, возможно идут поставки новых ЗРК Patriot.
Сущностные переговоры поставлены на паузу. Рассчитывать на то, что сейчас появятся новые идеи, пункты или дорожная карта не приходится.
— Сегодня в Израиле и Египте день самолюбования Трампа, он показывает себя большим миротворцем, заявил, что остановил уже восьмую войну и спас миллионы жизней, готов помочь Пакистану и Афганистану, между которыми были столкновения 11 октября. Конфликт на Украине оказался сложнее лично для Трампа или его объективно не так просто закончить?
— Москва и Киев принципиально стоят на своем и не готовы идти даже на минимальные компромиссы. Трамп уже понял, что не может сдвинуть их позиции.
Россия — не Израиль, Трамп не может повлиять на решение Путина, он сам его принимает. Украина пользуется тем, что ее поддерживает Европа — союзник США, важный экономический партнер, поэтому перестать поставлять Киеву оружие Трамп тоже не может. Если бы он это сделал, Брюсселю, конечно, было бы куда сложнее обеспечивать нужды ВСУ.
Меморандумы о мире, представленные Россией и Украиной, практически абсолютно противоположны друг другу, поэтому ничего и не получается у Трампа. Россия четко заявляет, что нужно устранить первопричины конфликта. Москва стремится к тому, чтобы Киев капитулировал, но тот не спешит это делать.
Путин говорит о четырех областях, где часть территорий контролируют ВСУ. Пока российские военные не выйдут на границу новых регионов, никаких серьезных переговоров не будет. Они записаны в Конституции, входят в состав Российской Федерации, президент должен соблюдать высший закон страны.
Украина тоже не хочет торговать территориями. Узнав от Москвы информацию о четырех областях и Крыме, Трамп озвучил ее Киеву, но Зеленский отказался.
— Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Это как-то повлияет на его усилия по Украине? Будет ли он и дальше пытаться остановить конфликт, чтобы получить премию в 2026 году?
— Трамп хотел получить Нобелевскую премию мира, но его усилия натолкнулись на стену непонимания. Он скорее может переключиться на тот же конфликт между Пакистаном и Афганистаном или решение вопроса с наркоторговцами в Венесуэле.
Сейчас Трамп не зарабатывает очков на конфликте на Украине, а скорее даже теряет их. Демократы постоянно припоминают ему обещание закончить конфликт за 24 часа. У Трампа идет потеря имиджа из-за этого конфликта. Если Трамп увидит, что вдруг Москва и Киев делают какие-то знаки, говорят о готовности согласиться с какими-то инициативами, тогда он сразу переключится на конфликт на Украине.
— Путин 10 октября заявил, что Трамп искренне пытается решить украинский кризис. Российский лидер отметил, что Москва и Вашингтон остаются на базе дискуссии на Аляске. Почему Путин, несмотря на угрозы Трампа, продолжает видеть в нем посредника?
— У России на Западе не осталось больше никаких других союзников или тех, с кем можно вести диалог. Путин говорил, что с Байденом абсолютно не было никаких контактов. С приходом Трампа начались телефонные разговоры, даже прошла встреча, позитивная динамика очевидна, общение поддерживается. Поэтому Путин не намерен настраивать Трампа против себя, чтобы он во всем обвинял Россию. Путину нет никакого смысла портить отношения.
— Российская сторона не раз говорила, что переговоры должны вестись непублично, чтобы достичь результа. При этом отмечается, что сейчас с американцами есть постоянные контакты. Могут ли между Путиным и Трампом идти какие-то непубличные переговоры на основе их встречи в Анкоридже? Возможна ли за «Томагавками», паузой в диалоге с Киевом быть реальная работа Москвы и Вашингтона по мирному плану из конкретных пунктов, как это было с Газой, когда Белый дом просто опубликовал 20 шагов по достижению мира, а спустя две недели объявили об окончании войны?
— В политике возможно все, тем более события развиваются так, что никто не знает, что будет через полгода. Да, контакты есть, но никаких признаков, что готовится какой-то конкретный план, как по Ближнему Востоку, нет.
Так или иначе американцы должны были бы это обговаривать с украинцами и европейцами, информация бы просачивалась. Пока признаки указывают на то, что все будет решаться военными на фронте.
