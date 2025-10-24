На месте ночного взрыва в Копейске работали более 30 медицинских сотрудников

Челябинские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших на заводе в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На месте ночного взрыва в Копейске Челябинской области работали десять бригад скорой помощи, Территориального центра медицины катастроф и врачи с завода — всего более 30 медицинских сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Работали бригады скорой медицинской помощи Копейска и Челябинска, бригады Территориального центра медицины катастроф Челябинской области, а также команда медиков завода. Оказывали помощь десять бригад, порядка 30 медицинских сотрудников», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пострадавших на месте осмотрела мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят лучшие специалисты области. Незамедлительно к оказанию помощи были привлечены психологи и сотрудники службы крови.

В больнице сейчас находятся шесть человек. У пятерых состояние тяжелое. По всем были получены консультации у специалистов федеральных центров, оказана в полном объеме необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.

Взрыв на заводе в Копейске произошел в ночь на 23 октября. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась, позднее в СК РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Погибли 12 сотрудников завода, местонахождение еще 11 неизвестно. Травмы получили 29, пять находятся в тяжелом состоянии.