Челябинцы стали сдавать в аренду больше загородных домов

В Челябинской области в сентябре по сравнению с маем 2025 года выбор арендных коттеджей вырос на 20%, а домов — на 5%. Домов в регионе сдается больше всего — 65% от общего объема, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

В среднем по России снять в аренду загородную недвижимость можно за 97,5 тысячи рублей в месяц. Самая дешевая аренда коттеджей в Дагестане. Там можно снять дом за 18,4 тысячи рублей в месяц. В Ивановской области снять коттедж можно за 29,9 тысячи рублей, в Омской области — за 31,5 тысяч рублей. Дороже всего арендовать дом в Московской (169 тысяч рублей), Тверской (145 тысяч рублей), Калининградской (114 тысяч рублей) и Ленинградской областях (104 тысяч рублей).