Прокуратура требует активы на 4,9 млрд с дочерей экс-владельца челябинского ЮГК
Константин Струков и его дочери получили новый иск от Генпрокуратуры РФ
Генпрокуратура РФ предъявила иск бывшему собственнику челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константину Струкову, его дочерям Александре Струковой и Евгении Кузнецовой на 4,9 млрд рублей. Причем деньгами ведомство потребовало 3,5 млрд рублей, остальные 1,4 млрд рублей — в виде имущества.
«Активы на 1,4 млрд рублей, а также 3,5 млрд рублей денежных средств со Струкова и его дочерей просит обратить в доход государства Генеральная прокуратура РФ», — заявил ТАСС. Информацию об этом информагентству подтвердили в Пластском горсуде.
По версии надзорного ведомства, коррупционные активы экс-владельца ЮГК находятся под контролем родственников. Прокуратура утверждает, что дочери участвовали в легализации средств, полученных преступным путем.
В июле ЮГК стал государственным. Генпрокуратура доказала, что Струков использовал влияние на власть, чтобы получать преференции для своего бизнеса. С бывшего президента «УК ЮГК» Струкова государство взыскало 3,9 млрд рублей. Претензии связаны с ущербом экологии, который нанесли золотодобывающие предприятия.
