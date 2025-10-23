Фирма в Миассе добилась от мэрии аренды участков на берегу реки

Владелец павильонов на набережной в Миассе добился заключения с ним договоров аренды через суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Берег-Миасс» в Миассе (Челябинская область) добилась через арбитражный суд заключения договора аренды трех земельных участков на берегу одноименной реки. Как следует из судебной документации, свои претензии фирма обосновала своими павильонами, которые стоят на земле.

«Заявленные требования удовлетворить. Обязать администрацию Миасского городского округа заключить с ООО „Берег-Миасс“ договоры аренды земельных участков для эксплуатации объектов недвижимости и благоустройства территории», — отметил суд в своем решении.

Арбитраж счел, что мэрия действовала незаконно, отказывая в аренде. Делали это власти, утверждая, что площадь земли многократно превысила площадь павильонов компании. Местные власти также заявляли об отсутствии сведений о проведении работ по благоустройству и настаивали на необходимости раздела земли.

Истец парировал: чтобы обеспечить работу 14-ти павильонов, необходимо окружающее пространство. Назначенный судом эксперт Алексей Рыжков выяснил: для эксплуатации земли необходимо 60,494 тысячи кв метров, что соответствует градостроительному плану и выданным разрешениям на строительство павильонов.

«Судом установлено и материалами дела подтверждается, что заявителю принадлежат вышеназванные объекты недвижимости, которые расположены на спорных земельных участках, соответственно, заявитель в силу вышеназванных норм земельного кодекса РФ имеет исключительное право на заключение договоров аренды», — заключила судья Елизавета Котлярова. Она установила: компания имеет исключительное право на заключение договоров, так как является собственником объектов недвижимости на этих участках.

Арбитраж признал незаконным бездействие мэрии. Теперь она обязана в течение месяца после вступления решения в силу заключить договор аренды.