Стало известно, сколько страховая выплатит семьям погибших при взрыве в Копейске

АО «СОГАЗ» готово выполнить обязательства по выплате страхового возмещения пострадавшим в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Сумма составит до 3 млн рублей. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба страховой компании.

«Мы готовы выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов. В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 млн рублей, которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего», — сообщили в пресс-службе страховщика.

Гражданская ответственность предприятия была застрахована в соответствии с федеральным законом №225-ФЗ, предусматривающим обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов на случай аварий. В компании уточнили, что сбор заявлений и документов для получения выплаты будет организован через администрацию завода.

Для пострадавших, получивших травмы, размер выплат определяется таблицей, утвержденной правительством РФ; выплаты зависят от тяжести травм и не превышают 3 миллионов рублей. Подать заявление на возмещение можно будет после завершения лечения и предоставления медицинских документов.