После взрыва на предприятии в Копейске неизвестна судьба 12 сотрудников

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Местонахождение 12 сотрудников копейского предприятия, где накануне вечером произошли два взрыва, до сих пор неизвестно. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Текслер ранее сообщил о 19 пострадавших, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

