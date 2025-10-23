Логотип РИА URA.RU
Происшествия

После взрыва на предприятии в Копейске неизвестна судьба 12 сотрудников

23 октября 2025 в 14:42
Поиски 12-ти сотрудников копейского предприятия продолжаются, заявил Текслер

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Местонахождение 12 сотрудников копейского предприятия, где накануне вечером произошли два взрыва, до сих пор неизвестно. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Текслер ранее сообщил о 19 пострадавших, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 

В Копейске на одном из предприятий в ночь на 23 октября произошли два взрыва. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась, заявил Текслер. Завтра в Челябинской области объявлен День траура. Вся актуальная и только проверенная информация о ЧП на предприятии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

