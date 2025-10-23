После взрыва на предприятии в Копейске неизвестна судьба 12 сотрудников
Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы
Местонахождение 12 сотрудников копейского предприятия, где накануне вечером произошли два взрыва, до сих пор неизвестно. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Текслер ранее сообщил о 19 пострадавших, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
В Копейске на одном из предприятий в ночь на 23 октября произошли два взрыва. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась, заявил Текслер. Завтра в Челябинской области объявлен День траура. Вся актуальная и только проверенная информация о ЧП на предприятии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
