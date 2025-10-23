«10 человек погибли, судьба еще 12 неизвестна»: все о трагедии в Копейске к этому часу

Маленький шахтерский городок в Челябинской области пережил страшную ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество погибших в результате двух взрывов на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти, судьба еще 12 человек неизвестна, 19 числятся пострадавшими. Такие уточненные данные озвучил губернатор Алексей Текслер, который через свои аккаунты сообщает южноуральцам всю ключевую информацию. Что известно о ЧП в Копейске к этому часу — в материале на URA.RU.

Число погибших увеличилось

К сожалению, число погибших в результате взрывов на заводе в Копейске увеличилось до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших. Количество пострадавших также увеличилось до 19. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Двое — в ожоговое отделение челябинской ГКБ №6, еще двое — в областной больнице. Одна из пострадавших находится в больнице Копейска. Ее переведут в областную больницу после того, как состояние стабилизируется.

Еще 14 человек на амбулаторном лечении, в том числе четверо дома под патронатом. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска. Один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.

Судьба 12 сотрудников неизвестна

После ЧП в Копейске местонахождение 12 сотрудников неизвестно, сообщил Текслер. Поисковые работы продолжаются.

Режим ЧС на территории города

На территории Копейска введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Он вводится для проведения совместной работы муниципалитета с предприятием, в том числе для организации похорон, пояснила глава Копейска Светлана Логанова.

День траура на территории Челябинской области

24 октября 2025 года в Челябинской области объявлен Днем траура по погибшим на заводе в Копейске. Отменены все развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги. «Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Скорбим вместе с семьями погибших», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара, добавил министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Подведение итогов фестиваля профессиональных театров „Сцена“ пройдет без творческих номеров. Все наши мероприятия начнутся с минуты молчания», — отметил министр.

Занятия во всех школах Копейска 24 октября отменены. Об этом URA.RU сообщили читатели.

Атака БПЛА или нарушение техники безопасности

Первый вопрос, который возник у жителей Челябинской области: «Это была атака БПЛА?» В непроверенных пабликах еще ночью появилась информация, что якобы предприятие атаковали вражеские дроны. Но это версия не подтвердилась, заявил Текслер.

Также в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрыва на предприятии Копейска. Дело заведено по части третьей статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте работали следователи и криминалисты.

Открытость властей

Политологи отмечают оперативность реакции и открытость региональных властей после ЧП в Копейске. Губернатор лично выдает через свои аккаунты ключевую информацию, отмечает политолог Александр Мельников в telegram-канале.

«С самого начала губернатор лично выдает через свои аккаунты ключевую достоверную информацию, пресекая распространение фейков. Организованная работа по обеспечению безопасности, устранению последствий и помощи пострадавшим вопросов не вызывает», — говорит Мельников.

Соболезнования

Соболезнования семьям погибших высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Губернатор соседней Свердловской области Денис Паслер сообщил о готовности помочь с ликвидацией последствий ЧС. Соболезнования высказали сенатор РФ Олег Цепкин, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

