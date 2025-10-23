Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Число погибших в результате ЧП на заводе в Копейске увеличилось до 12 человек

23 октября 2025 в 18:38
Текслер уточнил данные по погибшим в Копейске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число погибших в результате двух взрывов на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. 

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Сотрудники МЧС продолжают поисковые работы. 

Накануне вечером на одном из заводов в Копейске произошли два взрыва. Завтра в Челябинской области объявлен День траура. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU. 

