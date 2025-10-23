Число погибших в результате ЧП на заводе в Копейске увеличилось до 12 человек
Текслер уточнил данные по погибшим в Копейске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Число погибших в результате двух взрывов на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Сотрудники МЧС продолжают поисковые работы.
Накануне вечером на одном из заводов в Копейске произошли два взрыва. Завтра в Челябинской области объявлен День траура. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.