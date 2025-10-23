Концерт МакSим в Челябинске начнется с минуты молчания
МакSим выступит в Челябинске в день траура
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Концерт певицы МакSим в Челябинске, запланированный на 24 октября — в день траура, объявленного после ЧП в Копейске, не стали отменять. Выступление артистки начнется с минуты молчания.
«Уважаемые зрители! Концерт МакSим, запланированный на 24 октября, состоится в ДС „Юность“. Перед концертом пройдет минута молчания в связи с трагедией, произошедшей в Копейске!», — отметили организаторы в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».
Ранее министерство культуры Челябинской области рекомендовало отменить 24 октября все развлекательные мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Решение связано с трагедией в Копейске, где 22 октября на заводе прогремели два взрыва. По официальным данным, погибли десять человек, судьба еще 12 рабочих остается неизвестной. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
