Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Концерт МакSим в Челябинске начнется с минуты молчания

23 октября 2025 в 16:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
МакSим выступит в Челябинске в день траура

МакSим выступит в Челябинске в день траура

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт певицы МакSим в Челябинске, запланированный на 24 октября — в день траура, объявленного после ЧП в Копейске, не стали отменять. Выступление артистки начнется с минуты молчания.

«Уважаемые зрители! Концерт МакSим, запланированный на 24 октября, состоится в ДС „Юность“. Перед концертом пройдет минута молчания в связи с трагедией, произошедшей в Копейске!», — отметили организаторы в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

Ранее министерство культуры Челябинской области рекомендовало отменить 24 октября все развлекательные мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Решение связано с трагедией в Копейске, где 22 октября на заводе прогремели два взрыва. По официальным данным, погибли десять человек, судьба еще 12 рабочих остается неизвестной. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал