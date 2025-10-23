Концерт МакSим в Челябинске начнется с минуты молчания

МакSим выступит в Челябинске в день траура Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт певицы МакSим в Челябинске, запланированный на 24 октября — в день траура, объявленного после ЧП в Копейске, не стали отменять. Выступление артистки начнется с минуты молчания.

«Уважаемые зрители! Концерт МакSим, запланированный на 24 октября, состоится в ДС „Юность“. Перед концертом пройдет минута молчания в связи с трагедией, произошедшей в Копейске!», — отметили организаторы в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».