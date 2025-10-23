В школе отремонтировали крышу, обновили спортивный зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Алексей Лошкин посетил спортивную школу по борьбе и самбо в Челябинске после ремонта. В здании произошла масштабная реконструкция: отремонтирована кровля, приобретено новое оборудование и инвентарь, а именно маты, трибуны, завершён текущий ремонт помещения, сообщил глава города.





«Осмотрел школу по спортивной борьбе. Я считаю, что здесь произошли начальные, но достаточно основательные преобразования. Полностью обновлена зона спортивного зала, где ребята непосредственно тренируются. И тут была проблема достаточно долгое время — кровля. Ее полностью обновили. Я надеюсь, что в этой части проблем в зале у ребят больше не будет» — отметил Лошкин.





Также мэр осмотрел периметр здания и подъездные пути к школе. Глава города подчеркнул, что там также требуется достаточно объемный набор мероприятий.

«Мы сегодня это все обговорили с директором школы, и я думаю, что в ближайшее время определимся с планами. И, не откладывая в долгий ящик, будем заниматься доведением этого спортивного объекта до того состояния, которое приносило бы удовольствие и ребятам, и тренерам», — подчеркнул Лошкин.





Также мэр приехал наградить ребят за победы в соревнованиях. Восемь победителей соревнований получили от главы города сертификаты. Среди них — Капустина Алиса, победитель Первенства Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, Тютюев Сергей, тренер МБУ ДО СШОР по боксу «Алмаз», Маточкин Владислав, победитель Первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет, Маслихин Юрий, тренер МБУ ДО СШОР по боксу «Алмаз», Ахмадулина Амина, победитель седьмого Чемпионата мира по шахбоксу, Файзуллоев Сергей, победитель седьмого Чемпионата мира по шахбоксу, Демченко Мария, победитель Первенства и Чемпионата России по спорту глухих (дисциплина — самбо), Мухаметова Юлия, призер Первенства и Чемпионата России по спорту глухих.





Челябинская школа №10 по спортивной борьбе и самбо работает с 1974 года. В 1988 году спортшкола переехала в собственное здание на Кирова, 15 б. За полвека здесь были воспитаны шесть мастеров спорта СССР, а также 25 мастеров спорта России.

Сегодня в школе обучается 396 спортсменов — призёры всероссийских соревнований, чемпионата и Первенства России, спартакиад России. Школа включена во Всероссийский реестр объектов спорта.

Мэр приехал наградить ребят за победы в соревнованиях Фото: Ольга Снопкова