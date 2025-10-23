Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших на копейском заводе

Патриарх Кирилл со скорбью воспринял известие о трагедии в Копейске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате взрыва на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области. Патриарх направил личное обращение губернатору региона Алексею Текслеру, а также пострадавшим и их семьям. Оно опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

«Со скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся на промышленном предприятии г. Копейска, в результате которой погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе», — говорится в обращении.

Патриарх Кирилл отметил, что представители Челябинской епархии окажут необходимую духовную и моральную поддержку пострадавшим и их родственникам. В обращении говорится, что Патриарх молится за упокой душ погибших и за исцеление раненых. Он также надеется, что руководство региона предпримет действия для тщательного выяснения обстоятельств произошедшего.

Продолжение после рекламы