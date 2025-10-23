Маленькие квартиры в Челябинске дорожают сильнее обычных
Цены на квартиры-невелички в городе быстро растут из-за высокого спроса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске за год квартиры в новостройках площадью до 32 квадратных метров подорожали на 10,3%. Сейчас они в среднем стоят 3,9 миллионов рублей за объект. Цены на них растут в разы быстрее, чем на жилье большей площади. Причина — ажиотажный спрос на малогабаритное жилье, которое горожане скупают в первую очередь, сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«Цены на маленькие квартиры площадью до 32 квадратных метров растут значительно быстрее, чем на жилье большего формата. Во многом это связано с высоким спросом на данную недвижимость. Если у горожан на руках есть небольшая сумма, то сейчас они часто приобретают именно небольшую однокомнатную квартиру или студию» — отметила Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на квартиры небольшого формата вырос на 30%. Челябинцы покупают квартиры-невелички как за наличный расчет, так и по ипотеке. Хорошо продаются студии и студии плюс спальни. Чтобы приобрести такое жилье, к ипотеке покупателям требуется добавить около двух миллионов рублей.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!