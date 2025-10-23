Маленькие квартиры в Челябинске дорожают сильнее обычных

Цены на квартиры-невелички в городе быстро растут из-за высокого спроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год квартиры в новостройках площадью до 32 квадратных метров подорожали на 10,3%. Сейчас они в среднем стоят 3,9 миллионов рублей за объект. Цены на них растут в разы быстрее, чем на жилье большей площади. Причина — ажиотажный спрос на малогабаритное жилье, которое горожане скупают в первую очередь, сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«Цены на маленькие квартиры площадью до 32 квадратных метров растут значительно быстрее, чем на жилье большего формата. Во многом это связано с высоким спросом на данную недвижимость. Если у горожан на руках есть небольшая сумма, то сейчас они часто приобретают именно небольшую однокомнатную квартиру или студию» — отметила Шатрукова.