Верховный суд вернул бывшей фирме экс-главы ФСБ Златоуста 146 миллионов

Верховный суд РФ (ВС РФ) вернул бывшей компании экс-начальника ФСБ Златоуста Геннадия Вильшенко «Технопарк» 146,9 млн рублей. Как следует из определения суда, он подержал позицию апелляционной инстанции, отменив выводы кассационной.

«Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ находит, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а обжалуемые судебные акты — отмене», — заявлено в определении. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Спор разгорелся вокруг векселя СМП-банк, правопреемником которого является Промсвязьбанк (ПСБ). Компания «Технопарк» приобрела ценную бумагу номиналом 115,4 млн рублей в августе 2018 года, но получить оплату не смогла из-за ареста, наложенного на вексель следствием в рамках уголовного дела. Банка вексель не покидал: после выдачи заемщик сразу внес его в качестве залога выданного кредита. Спустя четыре месяца финорганизация уступила права по кредитному договору третьему лицу, компании «РесурсКомплектСнаб». Залог векселя прекратился, но сам вексель остался в банке.

В апреле 2023 года Следственный департамент МВД России снял с векселя арест, но в мае банк отказался платить, сославшись на истечение срока исковой давности еще в августе 2022-го. По мнению юристов организации, истец мог принять меры по его освобождению. Суды первой инстанции и Уральского округа встали на сторону финансовой организации, посчитав пропуск срока критичным. Однако ВС РФ поддержал позицию предприятия. Высшая инстанция указала, что банк вел себя недобросовестно, поскольку обязан был перечислить деньги на депозит судебных приставов во время действия.

«Совокупность приведенных обстоятельств не может быть оценена иначе как свидетельствующая о намерении общества „СПМ Банк“ получить преимущество из своего недобросовестного поведения, поскольку в результате таких действий общество „Технопарк“ фактически лишилось денежных средств», — констатировал ВС РФ.

Другой вывод суда указал на то, что банк извлек двойную выгоду. Организация получила погашение кредита и одновременно освободилась от исполнения обязательств перед истцом по векселю. В результате с ПСБ в пользу «Технопарка» суд взыскал, кроме суммы по векселю, 5,2 млн рублей процентов по бумаге и 26,4 млн рублей — процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение арбитражного апелляционного суда Челябинска, удовлетворившего иск, оставлено в силе.

Геннадий Вильшенко являлся контролирующим акционером «Технопарка», владея 75% доли в уставном капитале. Основным направлением деятельности фирмы является предоставление услуг по лизингу автотранспорта. С марта 2025 года компанией руководит Алексей Коляда. Он сменил на этом посту Александра Зырянова, месяцем ранее арестованного с другими фигурантами по уголовному делу о дорожном картеле в челябинском миндоре. Согласно материалам расследования, в рамках исполнения госконтрактов с участием компаний «Южуралмост» и «Южуралавтобан» в 2015-2019 годах похищены бюджетные средства. Предполагаемый ущерб оценили в сумму 2,966 млрд рублей.