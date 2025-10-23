Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Госэкспертиза одобрила строительство новой дороги на челябинской Рублевке

Под Челябинском построят новую дорогу
23 октября 2025 в 18:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дорогу построят в поселке Красное поле на улице Авиаторов

Дорогу построят в поселке Красное поле на улице Авиаторов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области, который также называют челябинской Рублевкой за близость к городу, в поселке Красное поле на улице Авиаторов построят новую автомобильную дорогу. Проект госэкспертиза одобрила 22 октября, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство автомобильной дороги по улице Авиаторов в поселке Красное поле Сосновского муниципального района Челябинской области. Положительное заключение госэкспертизы. Дата включения сведений в реестр — 23 октября», — сообщается на сайте.

Также в Челябинске в 2025 году построят три новые дороги. Две из них расположены на северо-западе, одну возведут в Ленинском районе. Еще в городе запланированы строительство моста через реку Миасс по автодороге на улице Черкасской и возведение путепровода в Новосинеглазово.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал