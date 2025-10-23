Госэкспертиза одобрила строительство новой дороги на челябинской Рублевке
Дорогу построят в поселке Красное поле на улице Авиаторов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сосновском районе Челябинской области, который также называют челябинской Рублевкой за близость к городу, в поселке Красное поле на улице Авиаторов построят новую автомобильную дорогу. Проект госэкспертиза одобрила 22 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство автомобильной дороги по улице Авиаторов в поселке Красное поле Сосновского муниципального района Челябинской области. Положительное заключение госэкспертизы. Дата включения сведений в реестр — 23 октября», — сообщается на сайте.
Также в Челябинске в 2025 году построят три новые дороги. Две из них расположены на северо-западе, одну возведут в Ленинском районе. Еще в городе запланированы строительство моста через реку Миасс по автодороге на улице Черкасской и возведение путепровода в Новосинеглазово.
