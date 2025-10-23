Госэкспертиза одобрила строительство новой дороги на челябинской Рублевке

В Сосновском районе Челябинской области, который также называют челябинской Рублевкой за близость к городу, в поселке Красное поле на улице Авиаторов построят новую автомобильную дорогу. Проект госэкспертиза одобрила 22 октября, сообщается на сайте госреестра.

Также в Челябинске в 2025 году построят три новые дороги. Две из них расположены на северо-западе, одну возведут в Ленинском районе. Еще в городе запланированы строительство моста через реку Миасс по автодороге на улице Черкасской и возведение путепровода в Новосинеглазово.