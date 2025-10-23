В Челябинске выросли продажи квартир на вторичном рынке

В сентябре в городе было продано 1,6 тысяч вторичных квартир Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года продажи квартир на вторичном рынке увеличились на 9%. Всего за месяц в городе было продано 1,6 тысяч готовых квартир, сообщается на сайте о недвижимости.

«Вторичные квартиры в Челябинске стали продавать быстрее несмотря на увеличение цен сделок. Причины — общее сезонное оживление рынка и реакция на решения центробанка по ключевой ставке на фоне роста ценового разрыва с новостройками», — отмечается на сайте «Циан для профи».