В Челябинске выросли продажи квартир на вторичном рынке
В сентябре в городе было продано 1,6 тысяч вторичных квартир
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года продажи квартир на вторичном рынке увеличились на 9%. Всего за месяц в городе было продано 1,6 тысяч готовых квартир, сообщается на сайте о недвижимости.
«Вторичные квартиры в Челябинске стали продавать быстрее несмотря на увеличение цен сделок. Причины — общее сезонное оживление рынка и реакция на решения центробанка по ключевой ставке на фоне роста ценового разрыва с новостройками», — отмечается на сайте «Циан для профи».
В 20 крупнейших городах России за месяц было продано 39 тысяч квартир на вторичном рынке. В среднем по стране продажи увеличились на 6%. По сравнению с маем 2025 года собственникам жилья удалось реализовать в 1,5 раза больше готовых квартир.
