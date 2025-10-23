Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Челябинске выросли продажи квартир на вторичном рынке

Челябинцы скупают вторичные квартиры на фоне разрыва цен с новостройками
23 октября 2025 в 17:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В сентябре в городе было продано 1,6 тысяч вторичных квартир

В сентябре в городе было продано 1,6 тысяч вторичных квартир

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года продажи квартир на вторичном рынке увеличились на 9%. Всего за месяц в городе было продано 1,6 тысяч готовых квартир, сообщается на сайте о недвижимости.

«Вторичные квартиры в Челябинске стали продавать быстрее несмотря на увеличение цен сделок. Причины — общее сезонное оживление рынка и реакция на решения центробанка по ключевой ставке на фоне роста ценового разрыва с новостройками», — отмечается на сайте «Циан для профи».

В 20 крупнейших городах России за месяц было продано 39 тысяч квартир на вторичном рынке. В среднем по стране продажи увеличились на 6%. По сравнению с маем 2025 года собственникам жилья удалось реализовать в 1,5 раза больше готовых квартир.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал