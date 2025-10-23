Первый губернатор: как Вадим Соловьев открыл новую страницу истории Челябинской области

Вадим Соловьев руководил Челябинской областью с 1991 по 1996 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно 34 года назад, 24 октября первый президент России Борис Ельцин назначил первого в истории новой России губернатора Челябинской области. Пусть даже Вадима Соловьева именовали «главой администрации», но неофициальное название должности уже пошло в народ, чтобы постепенно закрепиться и в документах. Как это было — в материале URA.RU.





Парень с рабочей окраины

Всю жизнь - и на пике карьеры - Вадим Соловьев был невероятно для человека своего положения открытым для общения человеком. Вряд ли кто-то из челябинских политиков превзошел его в этом

Родился Соловьев в курганской деревне в 1947 году, потом семья переехала в Челябинск. Отец работал на ЧТЗ, как и мать — на рабочих должностях. Жили не то что бы скромно — бедно, тем более, только что закончилась война.

Первую зарплату Вадим получил в четырнадцать лет, отдал матери. В семнадцать окончил машиностроительный техникум, поступил на вечернее отделение автотракторного факультета в ЧПИ (ныне ЮУрГУ) и сразу пошел на завод. Спустя два года Соловьеву — самому молодому мастеру ЧТЗ — доверили нести знамя на демонстрации 7 ноября во главе колонны предприятия. По тем временам это было нешуточной формой поощрения — и вырвавшийся неимоверным напряжением сил из коммуналки парень вышагивал на демонстрации, несмотря на температуру в 40.

Соловьев рос по производственной линии: мастер, старший мастер, старший инженер-технолог, начальник участка и техбюро ЧТЗ. Рос и по комсомольской-партийной, вступив в КПСС уже в 20 лет: что подразумевало постепенную интеграцию во власть: комсорг цеха, секретарь комитета комсомола ЧТЗ, второй и первый секретарь горкома ВЛКСМ. В 1980-м повышение до первого зама, а затем и пост завотделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. На этой должности он проработал в Москве до 1984 года.





Взгляды меняются

Впервые будущий губернатор побывал за границей в 1972 году, когда проходила Мюнхенская Олимпиада. Увиденное не совпало не столько с картинами, которые рисовала советская пропаганда, сколько с представлениями самого Соловьева, который по сути оставался парнем с рабочей окраины. Многочисленные поездки в страны Европы и в США тоже способствовали иному взгляду на советскую действительность и порождали вопросы. Ответы на которые комсомольский функционер получал в том числе слушая дома американские и европейские пропагандистские радиостанции.

В 1980 году Вадим Павлович стал заведующим орготдела ЦК ВЛКСМ — на этом уровне решались кадровые вопросы во всех областных и республиканских комитетах комсомола. Спустя четыре года — накануне Перестройки — возвращается в Челябинск и становится вторым секретарем горкома партии. Формально это нельзя было назвать понижением, скорее неким этапом перед новым карьерным скачком. Но злые языки утверждали, что Соловьев уперся в потолок своих способностей — и при сохранении СССР дальше бы не продвинулся. Да и по заграницам партийные функционеры такого уровня не катались.





Перестройка как «окно возможностей»

Но грянула перестройка, и верный «горбачевец» становится уже первым секретарем, активно высказываясь за «необходимость перемен и равенство всех форм собственности», а также покровительствуя тогдашним «демократам». В 1990 году Соловьев демонстративно выходит из стремительно теряющей влияние КПСС, став уже «верным ельцинцем» и становится председателем горисполкома Челябинска. Вечером 19 августа он уже вполне органично смотрится на митинге против ГКЧП и в поддержку Бориса Ельцина на площади Революции, выступает на ТВ с тем же обращением, высказывается в поддержку «сопротивления госперевороту» со стороны движения «Демократическая Россия».

«В ноябре 1991 года это движение инициировало в Москве выдвижение В. П. Соловьева кандидатом на пост нового руководителя области. Эта должность стала называться — глава администрации Челябинской области. Президент России Б. Н. Ельцин не забыл принципиальной позиции В. П. Соловьева в августовские дни 1991 года и назначил его руководителем региона, независимо от решения областного совета, который предлагал кандидатуру П. И. Сумина», — констатирует биографическая справка областного госархива.

Дочь Соловьева вспоминала об этом так: «Вечером дома раздался телефонный звонок, папа взял трубку. Поговорил коротко, обернулся к нам с мамой и сказал: „Меня только что назначили главой администрации Челябинской области“.





«Надо было думать, когда рожали!»

Эта фраза, прозвучавшая на одной из встреч с челябинцами, обеспечила первому постсоветскому губернатору (впрочем, тогда еще главе администрации области) Вадиму Соловьеву место и в памяти народной, и — во многом — два проигрыша на выборах. Потом сторонники Соловьева долго объясняли, что речь шла об ответственности за свои семьи — но первое впечатление от сказанного на встрече с челябинцами для многих так и осталось самым сильным.

Соловьева часто называли жестким прагматиком. Но, скорее, он был фанатиком, убежденным, что «рынок все расставит по своим местам». Требовал от главы правительства РФ Гайдара отпустить цены, отправлял делегации предприятий за зарплатами и сырьем в отраслевые министерства (советовал учиться работать по-новому), отказывал в поддержке сельскому хозяйству. В один из визитов Ельцина на встрече с челябинцами тот пообещал подкинуть области денег на выплату пенсий. Присутствующий там Соловьев во всеуслышание заявил — не надо! Брови Ельцина изумленно взлетели вверх, и он с нажимом произнес: «Ая дам!»

В 1993 году, на пике противостояния Ельцина и Верховного Совета, в регионе объявили выборы главы администрации. Соловьев отказался участвовать, назвав их незаконными — победителем стал Петр Сумин с 48% голосов. На его сторону постепенно переходили представители органов власти, но расстрел Белого дома обнулил все эти достижения — и Соловьев управлял регионом до 1996 года. К этому времени его называли «самым непопулярным политиком области» даже сторонники Ельцина — ставка на «рынок все порешает», во что он Соловьев искренне верил, не сыграла.

Не вписался в рынок

Александр Федоров (справа) и Александр Аристов (слева) оказались куда успешнее Соловьева, открывшего им дорогу к миллиардам

К чести, его нужно сказать, что после разгрома на выборах (меньше 16% голосов против 51% у Сумина) он позвонил победителю и поздравил его. Глубокой ночью, когда известия с избирательных участков развеяли последние иллюзии, собрал вещи в службеном кабинете, вышел к сотрудникам в актовый зал, поблагодарил за работу. Сказал: «Ну все, привет!» — и ушел. Как из власти, так и из политики в целом.

Сумин ответил сторицей: когда у Соловьева возникли серьезные проблемы в бизнесе, дал команду силовикам, и втершихся в доверие к предшественнику рейдеров (Соловьев был внешним управляющим завода Колющенко) отодвинули от предприятия. Собственно, это стало наивысшим достижением «романтика рынка» в самостоятельном плавании вне органов власти — несколько лет назад его дочь выставила на продажу бывшее заводоуправление, а ныне десятиэтажный офисный центр, за 500 млн рублей.

