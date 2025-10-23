«В этой игре я могу победить»: адвокат Трещев объяснил ситуацию с исками к Пугачевой

Аллу Пугачеву призовут к ответу в суде Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Исковые заявления к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей не будут прекращены. Адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев в беседе с URA.RU заявил, что собирается добиваться справедливости по закону и будет требовать, чтобы суды не пытались «соскочить» с этого дела. На сегодняшний день Тверской районный суд Москвы вернул очередное исковое заявление.

«Если бы я показал юристам основания, по которым суд пытается соскочить и не рассматривать у себя это дело, получил бы ответ о том, сколь нелепы и глупы их формулировки. В них сквозит нежелание и страх.

Например, как меня можно обозвать «пассивным истцом», который не выяснил информацию, где в последнее время проживала Пугачева. Я не должен это делать, это должен делать суд по моему требованию, а не просьбе. Я могу требовать это от суда, и он обязан реализовать мое конституционное право на судебную защиту. А они говорят, чего вы на нас перекладываете? Они пытаются под любыми надуманными предлогами отказать или отложить дело».

Трещев отмечает, что Тверской суд как раз и относится к одному из мест проживания Пугачевой в Филипповском переулке. Там у нее находится квартира площадью более 300 квадратных метров, а также пара гаражных мест для иномарок с номерами 001, говорит адвокат.

«Я им повторно написал и предупредил, чтобы они не нарушали мои конституционные права, и не пробовали со мной играть в пинг-понг. В этой игре я могу победить. Я уже способствовал тому, что несколько судей были уволены после того, как я написал жалобы, приложив их незаконные решения», — поясняет Трещев.

В связи с такой реакцией судов Александр заявил, что не исключает того, что у Пугачевой в России остались влиятельные покровители, которые и тормозят процесс.

«Я никуда не спешу. Если бы я все сделал так, как я могу сделать, это была бы короткая история, яркая вспышка. Эта история продолжается шестую неделю, многие люди высказываются, всплывает разная информация, в том числе и о ее отношения с другими людьми. Большое количество артистов высказались, что она вовсе не та, кем ее считали. И самое главное — вердикт людей вынесен. А она же серьезно считает себя человеком, который может управлять властью, президентом, что будет так, как она скажет, что она может устроить любую революцию, переворот, волнение. Поверьте мне, она искренне в это верила. Я думаю, что сейчас все ее иллюзии развеяны», — резюмировал Трещев.