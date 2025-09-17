Интервью певицы Аллы Пугачевой готовилось год и обошлось спонсорам в крупную сумму. И ни о каком возможном «сожалении» артистки речи не идет. Более того, сейчас наступил момент, когда нужно не жалеть звезду, а заставить ее отвечать по закону. Об этом в разговоре с URA.RU заявил общественник, руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, к которому Пугачева обратилась в своем интервью.
«Все разговоры Пугачевой ведутся по западным методичкам, что бы она не говорила. Мы знаем, от кого и какие суммы она получает. Все это было спланировано еще год назад и призвано расколоть наше общество. Все разговоры ведутся, чтобы пробить на слезу, чтобы ей поверили. За эти откровения она получила почти $2 млн от Михаила Ходорковского (признан Минюстом иностранным агентом в РФ), который также получает финансирование от Запада», — уверяет Бородин.
Общественник не верит ни в какие «сожаления» звезды, которая в соцсетях написала: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».
По мнению Бородина, Пугачева просто насмехается над людьми. Он призывает привлечь ее к уголовной ответственности по трем статьям после публичных высказываний. «Если мы продолжим жалеть, ссылаться на возраст и регалии, мы откроем безнаказанность другим подобным артистам. Будет все больше появляться разных „голых вечеринок“ и тому подобного», — считает общественник.
Интервью Пугачевой за неделю собрало почти 20 млн просмотров. По мнению Бородина, это не отражает реальный срез, а цифры появились после «накрутки».
Певица с семьей уехала из России три года назад. С того момента она несколько раз тайно возвращалась домой.
Михаил Ходорковский — признан Минюстом иностранным агентом в РФ
