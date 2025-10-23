Появилось видео дерзкого побега грабителей из Лувра
Грузовик с подъемником и юмор производителя- новые детали ограбления Лувра
Преступники, совершившие масштабное ограбление Лувра 19 октября, использовали для проникновения в музей и последующего бегства угнанный грузовик с подъемником. Об этом сообщает агентство со ссылкой на данные расследования.
Злоумышленники применяли грузовик немецкой марки Boecker, который ранее находился в угоне. Производитель техники отреагировал на инцидент с юмором, разместив в социальных сетях рекламный пост с фотографией транспортного средства, сделанной после ограбления, передает NBC News.
Согласно информации парижской прокуратуры, среди украденных ценностей оказались исторические драгоценности исключительной ценности, включая ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Также грабители украли четыре предмета из коллекции императрицы Евгении, среди которых две броши, бант для лифа и тиара.
Как сообщили российские СМИ, украденные из Лувра ценности попытались продать через специальную онлайн-платформу за 250 млн рублей. Журналисты агентства URA.RU, пытаясь верифицировать информацию, обнаружили, что объявление осталось в кэше поисковиков, однако при переходе по ссылке оно оказывалось недоступным, так как было удалено.
