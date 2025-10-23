«Единая Россия» укрепит базовое звено перед думскими выборами

ЕР подключит к думским выборам 2026 года более 80 тысяч первичных отделений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» укрепит основу партии перед думскими выборами в 2026 году. На заседании федерального совета первичных отделений 23 октября председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что особую роль в этом сыграют 87 тысяч отделений в регионах. Он поручил усилить их работу первичек с населением.

Выступая с приветственным словом, Медведев обозначил масштаб работы всех первичек «Единой России» — укрепить более 87 тысяч отделений по всей стране, сотрудники которых напрямую работают с жителями регионов, выслушивая их замечания, и решают проблемы на местах. Назвав первички базовым звеном партии, Медведев рассказал слушателям о принятых решениях, которые сделают работу с людьми эффективнее.

«Например, мы обязали руководителей региональных и местных отделений партии проводить регулярные личные приемы секретарей первичек, они же принимают участие во всех партийных мероприятиях, проходящих у них. А еще мы организовали конкурс первичных организаций, который стартовал в этом году в двух номинациях.

Первая — это лучшая практика выполнения народной программы», а вторая — лучшая работа по мобилизации активов в ходе предвыборной кампании, естественно, с прицелом на думскую кампанию 2026 года», — сказал Медведев.

Во второй части выступления председатель партии сообщил, что от секретарей первичек поступило порядка 300 вопросов, которые накануне направили в ЦИК, а затем прокомментировал некоторые из них. «Есть запрос на обучение, по которому уже имеется результат — запускаем образовательный онлайн-модуль Высшей партийной школы для секретарей и членов первичных отделений», — анонсировал проект Медведев.

Другой запрос связан с расширением коммуникации между секретарями и членами первичек, отметил председатель «Единой России». «Обмен опытом между ними — это очень важно, надо подумать над специальной площадкой на базе одного из информационных ресурсов партии для такого взаимодействия», — сообщил он.

Еще один запрос — это возможность вступить в партию или стать ее сторонником в режиме онлайн, отметил Медведев, а затем добавил, что этот вопрос уже обсуждали, поэтому пришли к конкретному решению. «С 1 октября это можно сделать через личный кабинет на официальном сайте партии. За это время поступило 1555 заявлений», — поделился председатель партии.

В конце выступления Дмитрий Медведев напомнил, что впереди — думская кампания 2026 года. В преддверии этого масштабного события важно настроить работу всех партийных структур, где особую роль сыграют первичные отделения ЕР. «Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную думу. И у нас есть для этого все возможности, самое главное — люди, которые будут участвовать в выборах.

Однако нашим первичным отделениям нужно потрудиться, например, уделить внимание сбору инициатив граждан. Эта электоральная работа «на земле» уже разворачивается», — резюмировал Медведев.

Затем председатель партии передал слово секретарям первичных отделений ЕР. Они поделились идеями о том, как улучшить свою работу для наиболее эффективного взаимодействия с населением перед выборами 2026 года. Например, секретарь первички из Петрозаводска (Карелия) Екатерина Литвинова предложила развивать среди таких структур институт наставничества, а Ирина Халютина из Обнинска Калужской области — утверждать председателей региональных первичных советов сразу на пять лет (сейчас одобряют на один год — прим. ред.), чтобы совместно с депутатами реализовывать наказы избирателей. Еще один участник заседания — секретарь первичного отделения в Гусиноозерске Республики Бурятия Александр Балдаков. Он уточнил, что на базе многих таких организаций в регионе создали ТОСы (территориальные общественные управления — прим. ред.), из-за чего они смогли получить право участвовать в районных и республиканских конкурсах.

«Выигранные средства направляем на благоустройство территорий, покупку спортинвентаря для школ и многое другое. Более того, для самых активных представителей первичек разработали медаль „Лидер ТОС Республики Бурятия“, а при выполнении условий получения трудового стажа стали присваивать звание ветерана труда. Эти предложения поддержал секретарь реготделения, глава республики Алексей Цыденов», — пояснил Балдаков.